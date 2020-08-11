Серовский тракт в районе Нижнего Тагила отремонтируют в 2021 году

14:13 | 12.08.2020

Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru

В следующем году начнется ремонт еще одного участка Серовского тракта. Согласно документации на сайте госзакупок, капитальный ремонт пройдет на территории Нижнего Тагила.



Планируется, что работы начнутся 1 июня и продлятся до 25 сентября. Максимальная стоимость контракта – 90 448 978 рублей.



Напомним, что в этом году уже начали ремонтировать часть Серовского тракта в районе Невьянска. На данном участке будет ограничено движение с 17 августа 2020 года по 20 сентября 2022 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»