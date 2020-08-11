Новости дня
12:35 | 12.08.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему полицейскому, обвиняемому в попытке получить взятку от наркоторговца
Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, Дмитрий Изибаев признан виновным по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по ч.3 ст.30 ч.6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 70 тысяч рублей и лишением звания «старший лейтенант полиции».
Столь мягкий приговор обусловлен признанием вины Дмитрием Изибаевым и изобличением других участников преступления. В настоящее время в Октябрьском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении его других фигурантов – старшего оперуполномоченного отдела полиции №4 УМВД Анатолия Диордия и двух гражданских лиц – Евгения Мезенова и Дмитрия Спиридонова.
Напомним, что Диордий и Изибаев были задержаны вечером 22 февраля 2019 года оперативниками свердловского УФСБ. По версии следствия, полицейские пытались вымогать 1,5 млн рублей с наркодилера, выращивавшего марихуану в коттеджном поселке «Долинка» в окрестностях Екатеринбурга. После задержания они направились с ним в город, в этот момент сотрудники УФСБ по Свердловской области произвели задержание. О том, что мужчина якобы похищен, в ФСБ сообщила гражданская супруга задержанного.
По данным veved.ru, того самого наркоторговца, с которого пытались, как считает следствие, получить взятку полицейские, уже осудили. Он был задержан оперативниками УФСБ России по Свердловской области в мае 2019 года, в декабре суд признал его виновным в культивировании конопли и покушению на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
© «Вечерние ведомости»
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