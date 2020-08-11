10 новых автобусов прибыли в Екатеринбург

12:25 | 12.08.2020

В Екатеринбург прибыли 10 новых автобусов МАЗ, которые будут курсировать на особо загруженных городских маршрутах, чтобы уменьшить интервал движения. Об этом заявил мэр Александр Высокинский в прямом эфире телеканала «Студия-41».



– В конце нынешнего года ожидаем ещё 60 новых автобусов НефАЗ (Нефтекамск, Башкортостан), работающих на газомоторном топливе. Рассчитываем, что эти машины также выйдут на городские линии и заменят часть старого подвижного состава. Возможно, к концу года мы спишем наши «улыбающиеся» Икарусы, но, безусловно, пару машин оставим в музее. Пробег у них больше миллиона километров у каждого, и они своё уже отходили, – рассказал градоначальник.



Кроме того, Высокинский поделился в ходе прямого эфира ближайшими перспективами по обеспечению транспортной доступности микрорайонов Академический и Широкая речка.



– До конца августа мы откроем новую дорогу между Академическим и Широкой речкой. Пока она будет только с одним тротуаром, но в полном профиле доделаем её до конца года. Мы давно ожидали соединения этих двух микрорайонов. Теперь жителям Широкой речки станет полегче с точки зрения транспортного обеспечения, а детям будет безопаснее добираться до школы. Очевидно, что на этом направлении нужно увеличить и движение общественного транспорта, – отметил мэр.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»