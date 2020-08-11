На окраине Екатеринбурга нашли склад с крупной партией контрафактного спиртного

В Екатеринбурге в настоящее время проходит спецоперация оперативников УЭБиПК и общественников по изъятию крупной партии фальсифицированного алкоголя. Как стало известно veved.ru, склад был расположен на окраине города по адресу ул. Владимира Высоцкого 60/1.В мероприятии принимают участие оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области, Росалкогольрегулирования по УрФО и представители партийного проекта «Народный контроль» «Единой России».Как рассказал корреспонденту veved.ru координатор партпроекта «Народный контроль» «Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, незаконным бизнесом занимались отец с сыном, которые приобретали продукцию, а затем реализовывали её мелким и крупным оптом. Сотрудники полиции задержали их в ходе попытки сбыть алкогольную продукцию. Они уже признались, что продукция сбывалась в магазинах, а часть алкоголя также хранилась в коттедже в г. Березовский.Всего на складе обнаружено и изъято порядка 190 коробок с алкогольной продукцией – это водка, коньяк, виски известных торговых марок, а также 39 канистр со спиртом каждая объемом по пять литров. Вся продукция является поддельной.