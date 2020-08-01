В Екатеринбурге осудят виновника смертельного ДТП на Малышева

15:54 | 11.08.2020

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело в отношении 24-летнего Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на улице Малышева в уральской столице и угоне автомобиля. Сегодня планируется в ходе судебного рассмотрения дела предъявить мужчине обвинение.



Напомним, инцидент произошел 4 августа 2019 года. Васильев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил в квартире знакомого ключи от автомобиля «Kia Rio», которые принадлежали товарищу. Васильев воспользовался состоянием сильного алкогольного опьянения владельца машины и завладев ключами уехал на данном автомобиле вместе со своим вторым знакомым.



Двигаясь на угнанном автомобиле по улице Малышева в сторону улицы Московская обвиняемый превысил скорость движения транспорта и, не справившись с управлением иномарки, допустил столкновение с автомобилями «SsangYong Kyron» и «Лада Гранта» . После этого «Ладу» отбросило на стоящий впереди автомобиль «Toyota Corolla», который, в свою очередь, отбросило на стоящий впереди автомобиль «Volkswagen Polo».



В результате ДТП знакомый Васильева получил повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью, а водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»