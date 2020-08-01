В Нижнем Тагиле разыскивают подозреваемого в педофилии мужчину

Нижнетагильские следователи разыскивают мужчину, подозреваемого в педофилии.Один из инцидентов произошел 3 января на улице Матросова в Нижнем Тагиле – подозреваемый совершил противоправное действие в отношении малолетней девочки. Также у правоохранителей есть основания подозревать злоумышленника в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух других несовершеннолетних девочек в сентябре 2019 года. Специалисты в ходе работы с потерпевшими сумели нарисовать портрет разыскиваемого.По описанию подростков и с камер видеонаблюдения, подозреваемым является мужчина лет 35-40 лет, худощавого телосложения, ростом около 170 сантиметров, лицо овальное.Если вам что-либо известно о местонахождении правонарушителя, просим позвонить по номерам 8-343-597-60-02, 8-343-597-69-32, 8-343-541-45-07 или 02. Конфиденциальность гарантируется, обещают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.