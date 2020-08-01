На Урале автобус улетел в кювет

12:16 | 11.08.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Под Екатеринбургом, по дороге к посёлку Исток, в кювет съехал пассажирский автобус, предназначенный для развозки рабочих. Доставать его пришлось с помощью подъёмного крана.



На момент происшествия в общественном транспорте находился кондуктор. Пассажиров там не было.



В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»