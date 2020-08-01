Следственный комитет разыскивает екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве

20:22 | 10.08.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Верхотурский межрайонный следственный отдел СКР Свердловской области разыскивает объявленного в международный розыск екатеринбуржца. Юрий Игоревич Смоленцев обвиняется в убийстве своей супруги.



Как сообщили в СК, мужчина решил убить свою жену из ревности. Он обманным путем вывез женщину из Екатеринбурга в безлюдное место в заброшенной деревне Новолялинского городского округа и совершил преступление.



«В период предварительного следствия фигурант скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем, объявлен в международный розыск (поскольку имеется оперативная информация о его возможном местонахождении за границей)», - рассказали в СК.



Тем, кто владеет информацией о местонахождении фигуранта или обстоятельствах совершения убийства, следует сообщить её по телефонам 8-343-89-22-728, 8-950-205-67-42, или по линии «02».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»