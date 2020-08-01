Музей истории Екатеринбурга устроит виртуальную прогулку в День города

19:32 | 10.08.2020

Фото: Музей истории Екатеринбурга

В честь Дня города Музей истории Екатеринбурга устроит для уральцев виртуальную прогулку по достопримечательностям.



Уже сейчас горожане могут начать тур в сториз в Instagram, где в течение недели будут публиковаться малоизвестные исторические факты и сведения о Екатеринбурге. Основой программы стал проект «Екатеринбург – город семи районов».



Также с новой экспозицией можно познакомиться на сайте музея.



Отметим, что многие мероприятия Дня города в этом году из-за пандемии пройдут в онлайн формате. С официальной программой празднования можно ознакомиться на официальном сайте Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»