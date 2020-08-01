В Свердловской области бывший полицейский осужден за получение взятки

18:43 | 10.08.2020

Фото: newsorel.ru

В Свердловской области бывшему инспектору ДПС ГИБДД ММО МВД России «Верхнесалдинский» вынесли приговор за получение взятки и фальсификацию доказательств по делу об административном правонарушении, об этом рассказали в региональном Следственном комитете.



Следователи установили, что в январе этого года был остановлен автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого имел признаки опьянения. Для подтверждения его направили в больницу. Чтобы не быть привлеченным за управление автомобиля в нетрезвом состоянии, он предложил инспектору 15 тысяч рублей. Сотрудник ДПС согласился.



«В результате был составлен акт медосвидетельствования о том, что водитель якобы не находился в состоянии опьянения, и принято решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Впоследствии сотрудник полиции лично получил за указанные незаконные действия взятку несколькими частями (трижды – по 5 тысяч рублей). Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении заключалась в изготовлении постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, основанном на подложном доказательстве, с внесением заведомо ложных сведений об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения», - сказали в СК.



Инспектору назначили 2 года лишения свободы условно с штрафом в размере 100 тысяч рублей.



«Выявили, задержали и изобличили нерадивого инспектора ДПС сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в ходе оперативной разработки, в рамках планомерной работы по самоочищению гарнизона от предателей интересов службы. Из системы МВД любитель «чаевых» был уволен по отрицательным мотивам 6 июня текущего года. Не остался в стороне в качестве наблюдателя и напарник осуждённого. За равнодушие и непринятие соответствующих мер по пресечению факта взяточничества, он привлечён к строгой дисциплинарной ответственности», - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»