Свердловчанка погибла в аварии в Курганской области

17:28 | 10.08.2020

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Курганской области

В Катайском районе Курганской области на третьем километре автодороги межмуниципального значения Марай - Зырянка произошла авария с участием автомобиля Lada Granta. Погибла жительница Свердловской области.



В отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Курганской области рассказали, что 36-летний мужчина (также свердловчанин) в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулём легковушки и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.



В результате аварии погибла женщина-пассажир. Ни она, ни водитель не были пристёгнутый ремнями безопасности.



По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»