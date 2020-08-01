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Фото: Екатеринбургская епархия
В Екатеринбурге появилась большая фигура святого врача
Общая высота скульптуры вместе с постаментом составляет шесть метров. Целитель изображён с ларцом медикаментов и со лжицей в руках. При входе на территорию церковного комплекса размещены 10 иконописных изображений.
Отмечается, что эта скульптура уже третья на территории первого в регионе больничного храма, открывшегося в 1993 году на территории Областной психиатрической больницы.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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