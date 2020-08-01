В Екатеринбурге появилась большая фигура святого врача

16:57 | 10.08.2020

Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге ко дню великомученика и целителя Пантелеимона на территории Свято-Пантелеимоновского храма установили шестиметровую фигуру святого врача, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



Общая высота скульптуры вместе с постаментом составляет шесть метров. Целитель изображён с ларцом медикаментов и со лжицей в руках. При входе на территорию церковного комплекса размещены 10 иконописных изображений.



Отмечается, что эта скульптура уже третья на территории первого в регионе больничного храма, открывшегося в 1993 году на территории Областной психиатрической больницы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»