ФК «Урал» проведёт матч с «Динамо»

14:38 | 10.08.2020

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 10 августа, в Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» примет на родном поле команду «Динамо». Начало в 19:00.



Входные группы «Екатеринбург Арены» откроются в 18:00. Попасть на территорию арены можно будет через входные группы №3, №5 и №6.



При этом пресс-служба ФК «Урал» отмечает, что ношение масок и перчаток – обязательное требование при походе на матч. Если же средств защиты не окажется – болельщиков могут не пустить на стадион. Также на входных группах «Екатеринбург Арены» будет осуществляться бесконтактный замер температуры всех болельщиков, а также визуальный осмотр состояния здоровья. Если выявят признак заболевания, могут отказать в доступе на стадион.



На матче будет действовать свободная рассадка с учётом социальной дистанции. Значительная часть мест будет заблокирована.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»