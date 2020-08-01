В школах Свердловской области пройдут противоэпидемические учения

14:59 | 7.08.2020

Фото: www.mos.ru

В свердловских школах перед началом учебного года пройдут тренировки по соблюдению санитарных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



«До начала учебного года во всех школах необходимо провести учения без детей — с заменой их взрослыми. Нужно отработать соблюдение всех противоэпидемических требований. Учебный год мы начинаем в обычном, традиционном режиме. Поэтому перед нами стоит задача — обеспечить безопасность и школьников, и сотрудников учебных заведений», — отметил Креков.



Особое внимание будет уделено:

- разведению потоков учеников и составлению графиков их прибытия в школу;

- прохождению фильтра: термометрии и медосмотра;

- дезинфекции;

- социальной дистанции в классах;

- максимальному отказу от перемещения детей между кабинетами.



При этом, средства индивидуальной защиты останутся обязательными только для работников технических служб – дети и учителя, прошедшие медицинский контроль использовать защитные маски не будут.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»