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14:23 | 7.08.2020

Фото: yandex.kz

В Нижнем Тагиле власти ищут УК для домов в Сухоложском поселке

Власти Нижнего Тагила ищут управляющую компанию для домов, расположенных на территории Сухоложского поселка. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Согласно документу, исполнителю предстоит обслуживать дома на улицах Боровая 35, 37, 39, 41, Гражданская, 12, Краснофлотская, 17, 26, Цементная 5, 10.

Отмечается, что срок действия договора составит три года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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