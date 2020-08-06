Скончались еще восемь свердловчан с коронавирусом

13:00 | 7.08.2020

Фото: www.ridus.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 315 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлено 21 905 случаев заражения (+180 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 112 человек, в среднем – 231, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 90 человек, всего в регионе врачи вылечили 18 314 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»