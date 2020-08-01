В Екатеринбурге отметят день рождения цесаревича Алексия

18:12 | 6.08.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В уральской столице отметят день рождения цесаревича Алексия, об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Мероприятия в честь для рождения сына императора Николая II состоятся 12 августа в культурно-просветительском центре «Царский». Так, в 12:00 в «Царской комнате» состоится молебен святым Царственным страстотерпцам. Далее перед конференц-залом уральцы смогут увидеть выставку фотографий из Музея святой Царской семьи.



Также жители Екатеринбурга посетят выставку книг и награды цесаревича. В 19:00 состоится концерт, в котором примут участие выпускники Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского и Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»