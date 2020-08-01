В Нижнем Тагиле могут установить «умные» остановки

12:38 | 6.08.2020

Фото: ngs24.mirtesen.ru

В Нижнем Тагиле планируется установить около 50 «умных» остановок. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.



На остановках будут доступны бесплатный интернет, зарядки для гаджетов, также горожане смогут совершать звонки и узнавать новости.



В мэрии добавили, что проект планируется реализовать на основании концессионного соглашения: город предоставит в аренду места под размещение объектов, а инвестор выделит средства на их строительство.



Добавим, в ближайшее время в Нижнем Тагиле могут появиться городские смартфоны — терминалы, оснащенные функциями бесплатных телефонии, интернет-связи и навигации.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»