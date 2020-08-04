У сборщиков подписей за возврат прямых выборов мэра в Екатеринбурге изымают подписные листы

19:53 | 4.08.2020

Фото: Егор Николаев

Полицейские изымают подписные листы у сборщиков подписей за возврат выборов мэра в Екатеринбурге, об этом veved.ru сообщила член ОНК Дарья Беляева.



Отметим также, что на одного из участников мероприятия Максима Верникова составляется протокол о нарушении порядка проведения митинга.



«Никого еще не оштрафовали. В настоящее время составляется протокол об административной правонарушении по статье 20.2 часть 5. Сейчас я и ещё один человек на южном автовокзале составляем доверенность на правозащитника Андрея Щукина, после чего нас отвезут в отделение на Фрунзе», - рассказал Максим Верников veved.ru.



Также он добавил, что куб, на котором собирали подписи, полицейские пообещали изъять как предмет правонарушения.

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