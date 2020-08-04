С улиц Екатеринбурга выгнали сборщиков подписей за возврат выборов мэра

18:57 | 4.08.2020

Фото: Егор Николаев

Сотрудники полиции и представители Министерства общественной безопасности выгнали с улиц Екатеринбурга сборщиков подписей за прямые выборы мэра. Их работу посчитали незаконной.



«Сразу на обе точки: в сквер и на южный автовокзал приехали люди в форме и пытаются приравнять кубы к пикету/ публичному мероприятию. Цель публичного мероприятия четко прописана в законе:



Статья 2 54-ФЗ: цель публичного мероприятия— публичное выражение мнений, выдвижение требований, встреча депутата с избирателями», - сообщает «Народная инициатива».



По словам общественников, позже полицейские стали разбирать кубы сами.



Кроме того, по информации veved.ru, в одном из мест сбора подписей оштрафовали депутата ЕГД Андрея Пирожкова.

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