День города в Екатеринбурге пройдёт в онлайн-формате

15:47 | 4.08.2020

Фото: journal.tinkoff.ru

15 августа в Екатеринбурге пройдут традиционные мероприятия Дня города. В этом году из-за пандемии большинство из них перенесено в онлайн-формат.



В традиционном режиме пройдёт церемония возложения цветов к памятнику основателям Екатеринбурга.



Первый общегородской конкурс «Семья года» стартует 15 августа и завершится 18 ноября. К участию приглашаются полные семьи из Екатеринбурга с детьми. В отборочные туры и финал включены видеовизитка, интервью, участие в ТВ-эфирах, фотосессиях и съёмках, а также различных мероприятиях.



«Городская свадьба» – акция среди семей, образовавшихся в этот день, пройдёт 15 августа в онлайн-формате. Предполагается, что Александр Высокинский поздравит семьи, а молодожёны примут участие в розыгрыше призов.



Фестиваль танцующих людей DANCЕКБ также состоится в онлайн-формате 15 августа с 12:00 до 22:00 на основной площадке в ВКонтакте. Из студий будут транслироваться мастер-классы, интервью с известными танцовщиками и многое другое.



14 и 15 августа радиомарафон «Екатеринбург FM» объединит все радиостанции города на FM-волнах, чтобы поздравить уральскую столицу и её жителей с праздником.



Завершением праздника станет концерт «Екатеринбург, ты лучший!»

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»