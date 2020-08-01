Ещё 182 человека заболели коронавирусом в Свердловской области

12:42 | 4.08.2020

Фото: rospotrebnadzor.ru

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 182 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 21361 человека.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Байкаловского муниципального района, Нижнего Тагила и Талицы.



Состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 535. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 96 человек. Общее число выписанных достигло 18037.



Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 294.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»