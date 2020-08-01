1,5 млрд потратят на второй этап реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге

11:24 | 4.08.2020

Фото: Владимир Мартьянов / «Областная газета»

В Екатеринбурге объявлен конкурс на проведение второго этапа реконструкции Макаровского моста. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, начальная стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей. Сейчас ищут подрядчиков.



Заявки принимаются до 11 августа, работы начнутся с момента заключения контракта. Подрядчику нужно будет расширить проезжую часть до 17,4 метров. Её протяженность составит 254 метра. Победитель также установит трехметровый тротуар и проложить обособленные трамвайные пути.



Работы должны завершиться до 30 ноября 2023 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»