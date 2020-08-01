В Свердловской области может подняться плата за коммуналку

20:12 | 3.08.2020

Фото: yandex.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес инициативу о повышении коммунальных платежей на 5,24%.



В документе уточняется, что плата за ЖКУ поднимется с 1 июля 2021 года. Окончательное решение примет Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»