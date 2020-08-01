Настоятельница Среднеуральского монастыря объяснила причины ухода

17:39 | 3.08.2020

Фото: Екатеринбургская епархия

Настоятельница Среднеуральского женского монастыря игумения Варвара рассказала о том, почему ушла из обители и решилась публично заявить отцу Сергию – ныне лишенному священного сана – о своем несогласии с его антицерковными действиями. Об этом сообщает Екатеринбургская епархия.



— Надо понять, что беспрекословное послушание духовному отцу возможно только тогда, когда он сам находится в послушании священноначалию, в послушании Матери Церкви. Глава Церкви — Христос. И тот, кто отпадает от Церкви, тот отсекает себя от полноты Божественной благодати и, если не покается, лишает себя возможности спасения. И мне бы хотелось, чтобы все духовные чада отца Сергия поняли, что надо думать прежде всего о своем спасении и о спасении духовного отца. Нужно помочь ему осознать гибельность пути раскола, на который он встал, – пояснила игумения Варвара.



Как рассказали в епархии, игумения находилась в послушании своему духовному отцу все 18 лет своего пребывания в обители, пока отец Сергий не встал на путь раскола. 7 июня она публично заявила своему духовнику о несогласии с антицерковными действиями и покинула монастырь.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»