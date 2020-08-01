На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

17:20 | 3.08.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

Завтра, 4 августа, на Среднем Урале ожидаются сильные дожди и грозы. МЧС рассылает SMS-оповещения.



«По данным синоптиков 4 августа местами в Свердловской обл. ожидаются сильные дожди, грозы с порывами ветра до 20 м/с, град. Будьте бдительны!» – написано в сообщении.



При возникновении ЧП следует сообщить об этом в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных служб – 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»