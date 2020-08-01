Движение по улице Шефской в Екатеринбурге закроют на месяц

16:58 | 3.08.2020

В Екатеринбурге на месяц закроют транспортное движение по улице Шефской. Речь идет об участке от дома №116а до дома №111.



Перекрытие связано с выполнением дорожных работ по строительству трамвайной линии. Ограничения будут действовать с 23 августа по 20 сентября.



Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»