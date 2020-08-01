16:13 | 3.08.2020

Фото: департамент информационной политики губернатора

Завтра, 4 августа, в екатеринбургской ГКБ №40 открывается нейрохирургическое отделение. Пациенты с хроническими заболеваниями смогут вновь приходить на консультации и обследования.



— Нейрохирургическая служба возобновляет оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медпомощи пациентам по профилям «нейрохирургия» и «неврология». В полном объеме будут проводиться и диагностические исследования, — рассказали в департаменте информационной политики губернатора.



Отмечается, что после выписки всех пациентов, излечившихся от коронавируса, корпуса продезинфицировали. У всех приходящих в больницу обязательно будут измерять температуру. Кроме того, медики подчеркнули, что в больнице необходимо обрабатывать руки антисептиком и сообщать, если имелся контакт с заболевшими.



— Наша задача — заново организовать потоки и охватить максимально возможное количество нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Постепенно все будут приняты, — пообещал заместитель главного врача ГКБ № 40 по нейрохирургии Владимир Колотвинов.

Добавим, что к работе завтра вернутся врачи-отоневрологи, детские и взрослые неврологи, эпилептологи, вертебрологи, нейрохирурги, ангиохирурги и специалисты кабинета профилактики повторного инсульта. Стационар будет работать круглосуточно, а поликлиника – в две смены.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»