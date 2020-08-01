Скончался руководивший свердловским управлением ЦБ банкир

15:50 | 3.08.2020

Скончался 72-летний Сергей Сорвин, руководивший Банком России по Свердловской области более 25 лет.



– Ассоциация банков России сообщила о смерти Сергея Васильевича Сорвина, известного банкира, более 25 лет руководившего управлением Банка России по Свердловской области и пользовавшегося непререкаемым авторитетом и уважением профессионального сообщества, — сообщается в письме ассоциации.



Добавим, что Сергей Сорвин работал в банковской сфере с 1970 года. Он управлял восточным отделением Госбанка СССР в Серовском районе, работал старшим экономистом и заместителем управляющего в свердловской областной конторе Госбанка СССР. Свердловским областным управлением Госбанка СССР он руководил с 1987 по 2013 год. Позднее учреждение преобразовали в Банк России по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»