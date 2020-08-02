Десять семей работников АО «Святогор» получили ключи от коттеджей

Ключи от новых коттеджей третьей очереди поселка Молодежный получили десять семей работников АО «Святогор» – предприятия металлургического комплекса УГМК. Дома находятся на улицах Березовая и Сосновая.– Это продолжение доброй традиции предоставления нашим работникам жилья. Уверен, что сегодняшнее событие – большая радость для наших новоселов, они его с нетерпением ждали. И их мечты сбылись. В будущем мы продолжим строительство, а значит, Молодежный будет расти и развиваться, – подчеркнул директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников.Добавим, что работы по возведению домов и благоустройству прилегающей территории выполнила подрядная организация ООО «Стройкомплект». По внешнему виду эти коттеджи не отличаются от тех домов, которые построены в поселке ранее. Восемь коттеджей возведены площадью 120 квадратных метров, а два дома – площадью 140 квадратных метров. На первом этаже находятся просторная кухня, прихожая, санузел с душевой кабиной и гостиная с выходом на террасу, а на втором – две спальные комнаты, два санузла и прачечная. Также в каждом коттедже есть система теплых полов и автономная котельная, оборудованная газовыми котлами.– В первую очередь нас привлек район, в котором строится поселок – у леса, благоустроенная дорога, комфортно, удобно. Со временем планируем поставить баньку, оборудовать на участке беседку, аттракционы, качели для детей, – рассказал новосел, начальник бюро по подготовке производства РМЗ АО «Святогор» Евгений Бабанин.Отметим, что работникам «Святогора» жилье предоставляют без первоначального взноса, с рассрочкой платежа на 15 лет. В первом полугодии 2020 года на строительство коттеджей комбинат направил 66,5 млн рублей.