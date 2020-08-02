Убившему двух девушек екатеринбуржцу грозит пожизненное заключение

14:25 | 3.08.2020

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге завершено расследование резонансного уголовного дело об убийстве двух девушек, произошедшем на склоне горы Уктус. Об этом сообщает руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Сергей Мальцев.



35-летний екатеринбуржец обвиняется в убийстве двух человек из хулиганских побуждений. Наказание за совершение данного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.



Напомним, что поздним вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне ГСК «Уктус» по улице Зимней обвиняемый абсолютно беспричинно произвел несколько выстрелов из принесенного с собой оружия в двух девушек. После этого он принял меры к сокрытию следов убийства и покинул место преступления. Одна из пострадавших погибла на месте происшествия, а другая – через некоторое время в больнице.



Правоохранительным органам удалось установить и задержать подозреваемого, который сознался в содеянном. Материалы уголовного дело направлены в прокуратуру Свердловской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.



– Гражданин Александров был задержан 9 декабря 2019 года в ходе спецоперации сотрудниками полиции из подразделения по раскрытию преступлений против личности, так называемого «убойного отдела» управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области. Задержание проходило при непосредственном участии сыщиков ГУУР МВД России и при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Коренной ранее не судимый житель Екатеринбурга в тот момент направлялся на работу на один из местных заводов. Брали его, когда он выходил из подъезда дома, где он проживал с супругой и трехлетним сыном. Принимали жестко, поэтому сопротивление оказать не успел. Зато успел на первоначальном этапе «испить оперской кровушки» сполна, отвечая на все задаваемые вопросы заученной фразой «затрудняюсь ответить». Признательные показания дал только тогда, когда полиграф выдал свой обвинительный вердикт, – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»