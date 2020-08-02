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13:23 | 3.08.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург

В «Магнит Косметик» в Екатеринбурге неизвестные разбили окно

В столице Урала неизвестные разбили окно в магазине «Магнит Косметик», расположенном на улице Луначарского, 17. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург».

Как рассказал подписчик сообщества, на магазин было совершено нападение, однако точных подробностей пока нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сообщение о повреждении стекла в магазине поступило в отдел полиции №11. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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