Пешеход в Екатеринбурге попал под автобус

18:57 | 2.08.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня вечером в Екатеринбурге на пересечении улиц Шаумяна и Белореченской произошла авария, в которой пострадал пешеход.



Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург», водитель автобуса №083 сбил мужчину, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. В руках у него была бутылка с алкоголем.



На место происшествия приехала машина скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются прибывшими на место присшествия инспекторами ГИБДД.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»