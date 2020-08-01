Новости дня
17:40 | 31.07.2020
На Урале появилась еще одна воркаут-площадка от РМК
Всего с 2017 года компания профинансировала строительство 48 воркаут-парков и площадок в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях, а также в Великом Новгороде и Казахстане. Общий объем инвестиций, вложенных в строительство, составил более 85 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики РМК.
Новый спортивный объект создан по запросу и в сотрудничестве с Федерацией воздушно-силовой атлетики Свердловской области. Площадка в 160 квадратных метров оснащена всеми необходимыми снарядами для занятий воркаутом - турники, рукоходы, брусья, скамьи, шведские стенки, перекладины. Профессиональное амортизирующее покрытие обеспечивает безопасность, а информационные стенды с программами тренировок позволяют контролировать технику выполнения и сделать занятия более эффективными.
Это вторая площадка в Полевском, построенная в рамках поддержки спорта на территориях присутствия РМК. Первый объект был открыт в 2018 году. На территории Полевского работает предприятие АО «Уралгидромедь», которое входит в Группу РМК.
- Наша миссия – делать спорт доступным. Чтобы молодежь, в том числе сотрудники нашей компании, могли поддерживать хорошую физическую форму без дополнительных трат и рядом с домом. Мы благодарим за помощь и содействие в реализации проекта администрацию Полевского городского округа, которая помогла подобрать площадку и получить необходимые согласования, - говорит вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:57 | 2.08.2020
Пешеход в Екатеринбурге попал под автобус
18:37 | 2.08.2020
На Новой Сортировке в Екатеринбурге загорелась квартира
18:30 | 2.08.2020
«Защитники как заложники». Общественных защитников по делу Дениса Гауэрта не выпускают из зала суда
18:04 | 2.08.2020
Родственникам задержанного Дениса Гауэрта не дают передать ему еду
17:42 | 2.08.2020
Супруга задержанного Дениса Гауэрта рассказала свою версию событий
17:02 | 2.08.2020
В Екатеринбурге появился двор со «Смешариками»
16:19 | 2.08.2020
У здания суда, где идет заседание по делу Дениса Гауэрта, продолжают собираться люди
15:32 | 2.08.2020
Свердловчан ждёт жаркое начало недели
14:18 | 2.08.2020
Коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья
14:15 | 2.08.2020
В Прикамье предпринимателям продлили время получения льготных займов
14:11 | 2.08.2020
В Прикамье подтверждено еще 85 случаев COVID-19
14:09 | 2.08.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионеров
13:41 | 2.08.2020
В Екатеринбурге потерявшаяся бабушка просит найти её родственников
12:54 | 2.08.2020
В России число заражённых коронавирусом превысило 850 тысяч
12:42 | 2.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 113 человек
12:39 | 2.08.2020
На Среднем Урале от коронавируса спаслись ещё 156 человек
12:36 | 2.08.2020
Число умерших свердловчан с COVID-19 превысило 280
12:33 | 2.08.2020
В Свердловской области коронавирус обнаружен ещё у 199 человек
12:13 | 2.08.2020
В Первоуральске без вести пропала пенсионерка
11:49 | 2.08.2020
Ночью в Екатеринбурге сгорели несколько автомобилей
11:35 | 2.08.2020
В скейт-парке в Нижнем Тагиле пострадал мальчик
11:17 | 2.08.2020
В Екатеринбурге на женщину упала балконная рама
10:55 | 2.08.2020
Свердловский «Автомобилист» проведёт контрольные матчи в Уфе
09:57 | 2.08.2020
В свердловском посёлке пропал 51-летний мужчина
03:58 | 2.08.2020
Пермская компания инвестирует 300 млн рублей в свое платежное приложение для самозанятых
03:56 | 2.08.2020
Детская выездная поликлиника Пермского края восстановила свою работу в условиях пандемии
21:18 | 1.08.2020
Задержанный в Екатеринбурге мужчина провел два часа в наручниках
21:00 | 1.08.2020
«Пермская сетевая компания» приступает к профилактике теплосетей в микрорайоне Парковый
18:15 | 1.08.2020
Задержанного в Екатеринбурге на протесте мужчину должны доставить в отделение полиции через 15 минут
17:43 | 1.08.2020
Возле отдела полиции №9 Екатеринбурга собралась толпа