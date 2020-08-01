На Урале появилась еще одна воркаут-площадка от РМК

17:40 | 31.07.2020

Русская медная компания продолжает политику развития уличного спорта на Урале. На днях в Полевском открылась новая воркаут-площадка, построенная на средства компании.



Всего с 2017 года компания профинансировала строительство 48 воркаут-парков и площадок в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях, а также в Великом Новгороде и Казахстане. Общий объем инвестиций, вложенных в строительство, составил более 85 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики РМК.



Новый спортивный объект создан по запросу и в сотрудничестве с Федерацией воздушно-силовой атлетики Свердловской области. Площадка в 160 квадратных метров оснащена всеми необходимыми снарядами для занятий воркаутом - турники, рукоходы, брусья, скамьи, шведские стенки, перекладины. Профессиональное амортизирующее покрытие обеспечивает безопасность, а информационные стенды с программами тренировок позволяют контролировать технику выполнения и сделать занятия более эффективными.



Это вторая площадка в Полевском, построенная в рамках поддержки спорта на территориях присутствия РМК. Первый объект был открыт в 2018 году. На территории Полевского работает предприятие АО «Уралгидромедь», которое входит в Группу РМК.



- Наша миссия – делать спорт доступным. Чтобы молодежь, в том числе сотрудники нашей компании, могли поддерживать хорошую физическую форму без дополнительных трат и рядом с домом. Мы благодарим за помощь и содействие в реализации проекта администрацию Полевского городского округа, которая помогла подобрать площадку и получить необходимые согласования, - говорит вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

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