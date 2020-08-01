У здания суда, где идет заседание по делу Дениса Гауэрта, продолжают собираться люди

Около здания Ленинского районного суда Екатеринбурга собралось уже порядка 30 человек, и люди продолжают прибывать, сообщает корреспондент veved.ru. Итогов заседания суда люди дожидаются с полудня.В здание суда по-прежнему не допускают свидетелей защиты и членов ОНК, в том числе тех, на кого была выписана доверенность.Одна из свидетельниц защиты и очевидица вчерашних событий Анастасия рассказала о том, что она собирается рассказать суду, если ее все же допустят до заседания:«Человек был задержан незаконно. К тому моменту, когда к нему подошли двое полицейских и начали его скручивать, плакат у него был полностью свернут, то есть он выполнил требования, которые ему предъявлялись. На нем была маска и скручивать его не было оснований. Он не сопротивлялся задержанию: четверо полицейских скрутили ему руки со всех сторон, но он не оказывал никакого физического сопротивления. Когда его затащили в автобус, он не сопротивлялся и только просил отдать ему собаку. Когда его посадили в автобус, мы слышали звуки ударов, после чего Денис оказался на полу со скрученными руками. Я лично через лобовое стекло автобуса видела, как один сотрудник полиции пнул его, а второй на него орал.Я хочу рассказать, что, когда я приехала в отдел полиции №9, дежурный сказал, что ему никого не привозили. Когда я вышла из здания, на служебной парковке стояли двое полицейских. Они сказали, что человек сидит в служебной машине и с ним все в порядке, но мне его не показали. Через какое-то время уже толпе сказали, что его здесь нет и не привозили, то есть где-то кто-то, получается, соврал». – рассказала очевидица задержания Дениса.Анастасия также рассказала, что у нее есть видео задержания Гауэрта, которые он также готова предоставить суду.