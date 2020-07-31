Новости дня
10:55 | 2.08.2020
Фото: ХК «Автомобилист»
Свердловский «Автомобилист» проведёт контрольные матчи в Уфе
2 августа матч начнётся в 16:00, 3 августа – в 13:00. Прямая трансляция пройдёт на YouTube-канале ХК «Салават Юлаев».
Состав «Автомобилиста» на предстоявшие встречи:
Вратари: Леонид Фомин, Владислав Гросс.
Защитники: Никита Трямкин, Алексей Василевский, Захар Арзамасцев, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Сергей Зборовский, Николай Тимашов, Александр Щемеров, Семен Переляев, Александр Севостьянов, Юрий Салов, Иван Сушинский.
Нападающие: Павел Дацюк, Георгий Белоусов, Алексей Макеев, Павел Куликов, Станислав Бочаров, Анатолий Голышев Джефф Плэтт, Вячеслав Литовченко, Никита Сетдиков, Александр Протапович, Степан Хрипунов, Андрей Обидин, Евгений Мозер, Кирилл Пилипенко, Илья Лоза, Илья Захаров, Егор Баранов, Роман Ивашов, Евгений Митякин, Дмитрий Носков, Константин Суслов, Михаил Калашников.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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