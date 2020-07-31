Задержанного мужчину в Екатеринбурге до сих пор не доставили в отделение полиции

18:43 | 1.08.2020

Люди в ожидании доставки задержанного. Фото: Veved.ru

Задержанного во время акции протеста в Екатеринбурге мужчину до сих пор не доставили в отделение полиции №9. Ранее мы сообщали, что его должны были привезти через 15 минут.



Люди, собравшиеся возле отдела, уже начали стучать в двери, звонить в ГУ МВД, на горячую линию Следственного комитета, в ФСБ, потому что уральца до сих пор нет. Обеспокоенные горожане начали подозревать, что с молодым человеком случилось что-то серьёзное.





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