Отменен конкурс на предпроектные работы по постройке дороги «Екатеринбург – Казань»

11:36 | 1.08.2020

Фото: sdelanounas.ru

Конкурс на предпроектные работы по строительству магистрали «Екатеринбург – Казань» отменили. Итоги должны были подвести 5 августа.



Оказалось, что в техническую часть документации по работам необходимо внести ряд изменений. Поэтому компания «Автодор-инвест» приняла решение об отмене. Стоимость проекта составляла более 114 миллионов рублей.



Напомним, что, победитель конкурса должен был высчитать, сколько автомобилей в год проедет по трассе, подсчитать количество машинокилометров, а также представить не менее трех вариантов прохождения трассы и спрогнозировать интенсивность движения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»