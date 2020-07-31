Схема движения троллейбуса №17 в Екатеринбурге изменилась

10:21 | 1.08.2020

Фото: орджоникидзевский.екатеринбург.рф

В уральской столице изменилась схема движения троллейбусов маршрута №17. Теперь они не будут ходить до Центральной гостиницы.



Троллейбусы будут следовать по следующему маршруту от площади Первой пятилетки: ст. Коммунистическая; ул. Бакинских комиссаров; ул. Ломоносова; ул. Восстания; ул. Победы; ул. Калинина; Детская больница; площадь Первой пятилетки; ст. Площадь Первой пятилетки; метро «Уралмаш»; Педагогический университет. А от остановки «Калининская»: Калининская; Педагогический университет; ул. Краснофлотцев; метро «Уралмаш»; площадь Первой пятилетки; Дом Пионеров; пр. Орджоникидзе; ул. Калинина; ул. Победы; ул. Восстания; ул. Ломоносова; ул. Бакинских комиссаров; ст. Коммунистическая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»