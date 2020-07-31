В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

10:10 | 1.08.2020

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков массой 5,44 граммов, об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.



Ночью 30 июля на улице Раздольной наряд полка ДПС остановил автомобиль Skoda Fabia. За рулем находился 26-летний мастер по ремонту телефонов. Молодой человек при этом пытался скрыться от полицейских. На заднем сидении машины он оставил куртку, во внутреннем кармане которой обнаружили 18 свертков с наркотиками. В автомобиле находился также 27-летний пассажир, у которого было найдено 15 свертков.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»