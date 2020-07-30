Полиция Екатеринбурга проверила около 200 иностранных граждан

12:18 | 31.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге 29 июля провели проверку на овощной базе на улице Завокзальной с целью выявления лиц, находящихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, а так же в розыске, в том числе за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.



Проводили мероприятия сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из ОБОП, Интерпола, Управления по вопросам миграции и УФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии в Екатеринбурге.



Всего проверили около 200 иностранных граждан. 36 работников базы доставлялись в отдел полиции № 11 для постановки на фото и дактилоскопический учеты, из них пять привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). В отношении них составлены протоколы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»