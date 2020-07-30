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10:06 | 31.07.2020
Фото: Яндекс Карты
Свердловская филармония открывает «Воздушный сезон»
Как рассказал директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, в работе есть ещё два парка, и о другом проекте объявят уже на следующей неделе. Программа располагает как классическими произведениями, так и популярными композициями.
В проекте примут участие Уральский академический филармонический оркестр, молодёжный оркестр, симфонический хор, любительский духовой оркестр и ансамбль филармонии.
Мест будет от 200 до 300. Выступления артистов филармонии на воздухе продлятся до 23 августа. Вход на открытие 1 и 2 августа бесплатный, потом цена составит 100 рублей.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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