В России выявили еще 5 475 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 116 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.