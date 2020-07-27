В России выявлено еще 5 395 случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 5 395 заболевших коронавирусом в 84 регионах, из них 1 620 случаев (30,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 823 515 случаев COVID-19.Также зафиксировано еще 150 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 504 человека.Из больниц по выздоровлению от COVID-19 выписались 8 888 человек. Общее число выздоровевших пациентов – 612 217.