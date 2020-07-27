Новости дня
12:37 | 28.07.2020
Фото: u-f.ru
В России выявлено еще 5 395 случаев коронавируса
Также зафиксировано еще 150 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 504 человека.
Из больниц по выздоровлению от COVID-19 выписались 8 888 человек. Общее число выздоровевших пациентов – 612 217.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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