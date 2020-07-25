В РФ коронавирусом заболели ещё 5765 человек

По данным на 26 июля, за минувшие сутки в России было выявлено 5765 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии заболели всего 812 485.Наибольшее число новых случаев в Москве (683), Свердловской области (241) и ХМАО (192).Зафиксировано 77 летальных исходов. За всё время скончались 13 269 человек. За сутки в России полностью выздоровели 3 110 человек. С начала пандемии – 600 250.