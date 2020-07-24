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12:41 | 25.07.2020

Фото: ru.baku.ws

В России выявили еще 5 871 случай COVID-19

За последние сутки в России выявлен 5 871 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 146 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 366 человек.

В России выявили еще 5 871 случай COVID-19


Всего на сегодняшний день в России выявлено 806 720 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 13 192 летальных исхода, выздоровело 597 140 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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