В России выявили еще 5 871 случай COVID-19

За последние сутки в России выявлен 5 871 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 146 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 366 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 806 720 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 13 192 летальных исхода, выздоровело 597 140 человек.