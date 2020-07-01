В Екатеринбурге состоялось итоговое заседание по парку имени XXII Партсъезда

19:50 | 23.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге состоялось итоговое заседание рабочей группы, посвященное обсуждению проекта благоустройства парка имени XXII Партсъезда. По словам председателя Комитета благоустройства Тамары Благодатковой, в мэрии учли все конструктивные предложения горожан.



Так, из зоны, прилегающей к многоквартирным домам, были перенесены «сад камней» и беседка для отдыха. Также специалисты в три раза уменьшили площадь будущего амфитеатра и оставили в проекте небольшую зону для тихого отдыха.



В северной части парка появятся две транзитные дорожки. Для дополнительного озеленения в центральной части парка посадят 97 молодых деревьев и более 1 тысячи кустарников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»