Куйвашев объяснил, почему в Екатеринбурге провели крестный ход в период пандемии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему в период пандемии в Екатеринбурге все-таки провели крестный ход.Глава региона напомнил, что организаторы Царских дней отказались или перенесли в онлайн значительное количество мероприятий.«Но было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом по традиционному маршруту. Поэтому прорабатывался вопрос строгого следования рекомендациям Роспотребнадзора – и в части масок, и в части социального дистанцирования», - написал губернатор в своем Instagram.По мнению Куйвашева, мероприятие с предпринятыми мерами предосторожности это лучше, чем если бы оно приобрело стихийный характер.Вот только ни масок не было на верующих, за редким исключением, ни социальную дистанцию они не соблюдали. Но Евгений Куйвашев этого видимо не заметил.