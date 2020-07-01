Новости дня
20:46 | 17.07.2020
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Куйвашев объяснил, почему в Екатеринбурге провели крестный ход в период пандемии
Глава региона напомнил, что организаторы Царских дней отказались или перенесли в онлайн значительное количество мероприятий.
«Но было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом по традиционному маршруту. Поэтому прорабатывался вопрос строгого следования рекомендациям Роспотребнадзора – и в части масок, и в части социального дистанцирования», - написал губернатор в своем Instagram.
По мнению Куйвашева, мероприятие с предпринятыми мерами предосторожности это лучше, чем если бы оно приобрело стихийный характер.
Вот только ни масок не было на верующих, за редким исключением, ни социальную дистанцию они не соблюдали. Но Евгений Куйвашев этого видимо не заметил.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
22:07 | 17.07.2020
РМК потратит 54 миллиарда на развитие промышленности
20:09 | 17.07.2020
Евгений Куйвашев попросил свердловчан помнить о сохраняющейся опасности из-за COVID-19
19:51 | 17.07.2020
В Екатеринбурге снова побит температурный рекорд
18:26 | 17.07.2020
В Екатеринбурге наряд ДПС задержал подозреваемого в обороте наркотиков
18:08 | 17.07.2020
Глава Минздрава РФ поддержал упразднение горздрава Екатеринбурга
17:58 | 17.07.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести пенсионера
17:48 | 17.07.2020
Пешеходам Екатеринбурга вернут переход на перекрестке Ленина – Пушкина
17:36 | 17.07.2020
В Среднеуральском монастыре напомнили о том, что митрополит Кирилл ранее поддерживал отца Сергия
17:14 | 17.07.2020
Под Березовским в ДТП попал автомобиль с шестью пассажирами
17:06 | 17.07.2020
Пермский полумарафон Забег.РФ пройдет в новом формате
16:46 | 17.07.2020
В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
16:30 | 17.07.2020
В Екатеринбурге мать и дочь обвиняются в хищении 8,6 миллионов рублей
16:10 | 17.07.2020
На аварийном перекрестке в Екатеринбурге изменено движение транспорта
16:08 | 17.07.2020
Пермский край первым получил автобусы в рамках нацпроекта
15:48 | 17.07.2020
В Екатеринбурге закрыли парк отдыха из-за нарушения карантинных мер
15:31 | 17.07.2020
В Краснотурьинске местный житель задушил собутыльника
15:11 | 17.07.2020
В Екатеринбург прибыл главный тренер «Автомобилиста»
14:50 | 17.07.2020
В Екатеринбурге расширят дорогу на Щербакова
14:37 | 17.07.2020
В Свердловской области могут открыться частные детсады
14:27 | 17.07.2020
В свердловской деревне сгорел частный жилой дом
14:06 | 17.07.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья
14:02 | 17.07.2020
Пермская IT-компания вошла в топ-50 развивающихся компаний в цифровой экономике России
13:56 | 17.07.2020
Новое производство в ЗАТО Звездный позволит создать 50 рабочих мест
13:42 | 17.07.2020
Жители Полевского сравнили Куйвашева с Фургалом
13:37 | 17.07.2020
«Роснефть» и Яндекс внедряют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске
12:49 | 17.07.2020
Скончались еще девять свердловчан с коронавирусом
12:45 | 17.07.2020
Ежесуточный прирост больных коронавирусом в Прикамье превысил 2%