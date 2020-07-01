Аномальная жара в Свердловской области сохранится до 19 июля

20:48 | 16.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области 17-19 июля сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха 36-39°. В связи с этим в региональном ГУ МЧС уральцев попросили быть бдительными и соблюдать меры безопасности.



Свердловчанам стоит не забывать о правилах безопасного времяпрепровождения на водоемах и не оставлять там детей без присмотра. Также не стоит забывать о пожарной безопасности. Рекомендуется воздержаться от выхода в лес и разведения костров.



При возникновении происшествий стоит сообщать об этом по номеру 101 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»