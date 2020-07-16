В Верхней Пышме прошло празднование Дня металлурга

18:07 | 16.07.2020

Фото: пресс-служба АО «Уралэлектромедь»

Сегодня, 16 июля, работники АО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме встретили профессиональный праздник День металлурга.



Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятному знаку «Гильза» - символу трудового подвига заводчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



Также днем состоялась церемония чествования лучших работников предприятия, в которой приняли участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын и директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин. Передовикам производства вручили правительственные, ведомственные и корпоративные награды.



«Всего к профессиональному празднику награждено 418 работников предприятия, в том числе Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ - 9 человек, Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью III степени» - 2 человека, Почётной грамотой губернатора Свердловской области - 11 человек», – сообщает пресс-служба АО «Уралэлектромедь».



Добавим, что около полуночи в Верхней Пышме запустят 10-минутный праздничный фейерверк с высотой подъема «огней» до 200 метров под музыкальное сопровождение.



Празднование Дня металлурга и Дня города Верхняя Пышма продолжится 18 июля. По городским улицам проедет автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой и широкоформатными экранами для видео-трансляции роликов и песен, посвященных людям труда.



Все мероприятия проходят с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, отмечет пресс-служба компании.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»